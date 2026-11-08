« Certains ont la mémoire courte » : Lassine Sinayoko répond aux sifflets des supporters auxerrois !

La soirée de Lassine Sinayoko, ce samedi, a été particulièrement mouvementée. Buteur lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre (1-0), l’attaquant du Paris FC a également dû faire face aux sifflets d’une partie du public auxerrois. Une réaction qui n’a visiblement pas laissé l’international malien indifférent. Après la rencontre, le joueur a tenu à répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux, avec un message empreint d’émotion et une pointe de provocation : «certifié Paris. J’aime les sifflets, ils donnent encore plus de valeur aux applaudissements. Certains ont la mémoire courte, la mienne restera éternelle».

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Malgré cette sortie, Sinayoko a tenu à rappeler son attachement profond à l’AJA et à la ville qui l’a accompagné dans sa progression : «Auxerre, ma ville. Ma maison. Ma famille». Un message qui témoigne de son lien avec le club bourguignon, malgré les tensions apparues avec une partie des supporters. Formé et révélé sous les couleurs auxerroises, l’attaquant n’entend visiblement pas oublier ce que l’AJA représente pour lui. Une réponse qui risque néanmoins de faire réagir dans les tribunes de l’Abbé-Deschamps.