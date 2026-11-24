Manchester City a été accroché par Naples à domicile. Et c’est Rayan Cherki qui a permis aux Citizens d’arracher le point du match nul, 2-2 score final. Le Français s’est exprimé à l’issue de la rencontre, d’abord sur Canal+ en ayant un message pour Désiré Doué, victime d’une rupture d’un ligament du genou. « J’ai une pensée pour lui. Je suis avec lui dans cette épreuve », explique-t-il avant d’évoquer le match sur de TNT Sports.

La suite après cette publicité

« Je voulais gagner ce match. On essaie de tout donner sur le terrain ; parfois, le match ne se déroule pas comme on le souhaite, et aujourd’hui, c’est un peu comme lors des deux ou trois dernières rencontres. Il faut travailler davantage et rebondir. Je veux simplement gagner. Nous sommes dans une situation difficile, c’est vrai, mais nous allons à Londres (pour affronter Arsenal, ndlr) avec l’objectif de remporter la victoire », a-t-il lancé. Manchester City n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matches, avant d’affronter Arsenal le week-end prochain.