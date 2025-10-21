Menu Rechercher
Versailles ciblé par la Commission de discipline de la FFF !

Par Kevin Massampu
1 min.
Stade François Coty. @Maxppp

Versailles dans la tourmente. Trois dirigeants du club francilien - Fabien Lazare, Salomon Kashala (directeur sportif) et Alexandre Mulliez (président) - sont ciblés par une instruction de la commission de discipline de la FFF pour « manquement à l’éthique ». Le 21 septembre dernier, Canal + avait publié le teaser d’un documentaire sur le club basé dans les Yvelines (Île-de-France). « Si tu n’acceptes pas de partir, tu ne vas pas jouer. Un joueur, c’est court terme, ce qu’il a à prendre, il le prend. La stratégie pour qu’il quitte le club, c’est de faire comprendre qu’il n’a pas d’avenir et qu’il ne jouera plus. Je l’ai fait à Dunkerque, j’ai sorti six joueurs comme ça. On les met à part », expliquait Kashala, pour inciter un joueur à quitter le club.

Une séquence qui a fait polémique. Dans la foulée, l’UNFP avait critiqué ces propos et avait également saisi la commission d’éthique et de déontologie de la FFF. Celle-ci a ensuite transféré ce dossier à la Commission Fédérale de Discipline (CFD). Cette dernière a ouvert une instruction pour « présomption de manquement à la Charte d’éthique et de Déontologie du Football », le 9 octobre dernier.

Pub. le - MAJ le
