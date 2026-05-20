Thiago Silva veut devenir entraîneur
À 41 ans, Thiago Silva arrive à un nouveau tournant de sa carrière et de sa vie. En fin de contrat à Porto, le défenseur brésilien a reçu une proposition pour étendre son bail jusqu’en 2027. L’ancien joueur du PSG n’a pas encore fait son choix. En revanche, il a déjà décidé de la suite selon les informations de RTI Esporte au Brésil.
En effet, le média révèle que Thiago Silva prépare déjà sa reconversion professionnelle, lui qui souhaite terminer la formation pour obtenir la licence A d’entraîneur. Une fois cette étape passée, il enchaînera avec des études pour obtenir la licence Pro. Ses proches ont précisé qu’il souhaite se lancer dans une carrière de coach depuis quelques années après avoir croisé la route de grands entraîneurs durant sa carrière de joueur.
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