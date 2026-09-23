Argentine : Gasperini veut bloquer l’invitation de Messi à Dybala

Lionel Messi a lancé une invitation de prestige à Paulo Dybala et Nahuel Molina. Les deux joueurs de l’AS Roma, non convoqués par l’Argentine pour le prochain rassemblement, ont été invités par la star de l’Inter Miami à assister à sa probable dernière rencontre avec l’Albiceleste, programmée le 6 octobre prochain au stade Monumental face au Bénin, après les rencontres prévues contre la Bolivie et le Burkina Faso. Une proposition qui ne laisse évidemment pas insensibles les deux internationaux argentins.

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Dybala et Molina souhaiteraient ainsi répondre favorablement à l’appel de Messi, mais leur participation reste compliquée par le calendrier de la Roma. Gian Piero Gasperini préférerait en effet éviter à ses deux joueurs un aller-retour transatlantique avant un rendez-vous important en Serie A. Les Giallorossi doivent se déplacer sur la pelouse de Côme le 11 octobre, au lendemain de la trêve internationale, et le technicien italien craint donc la fatigue liée à ce long déplacement en Argentine.