SPL : Al-Nassr domine Al-Hazem grâce à Cristiano Ronaldo

Depuis le début de saison, Al-Nassr est impeccable. Revanchard après n’avoir jamais gagné le championnat depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, le club de Riyad veut à tout prix gagner cette année. Et après cinq succès en autant de matches jusqu’ici en championnat, les hommes de Jorge Jesus avaient à cœur d’enchaîner ce samedi avec une sixième victoire.

Et grâce à ses Portugais, Al-Nassr a accompli sa mission. Largement dominateurs et supérieurs à leurs hôtes, les visiteurs ont ouvert le score dès la 25e minute de jeu grâce à Joao Felix. Toujours aussi impressionnant et dans sa quête des 1000 buts en carrière, Cristiano Ronaldo a scellé le succès des siens en fin de match (0-2, 88e). Avec ce succès, Al-Nassr fait la course en tête avec six victoires en six matches.