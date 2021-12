Culture FUT : comment avoir Victor Osimhen TOTGS sans crédit sur FIFA 22 ?

Vous voulez savoir comment faire pour obtenir un excellent joueur pour améliorer considérablement l'attaque de votre team sur FIFA Ultimate Team (FUT), et ce sans avoir à dépenser le moindre crédit ? Ne cherchez plus et regardez simplement l'épisode 8 de Culture FUT ! Nos amis de Foot.fr vous expliquent comment gagner la carte TOTGS (Team of the Groupe Stage, l'équipe de la phase de poules) de Victor Osimhen en Ligue Europa. Une vitesse éclair, une très lourde frappe ou encore un physique de titan : la nouvelle carte de l'ancien buteur du LOSC a tout pour satisfaire les habitués de FUT sur FIFA 22.

