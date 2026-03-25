Coup de tonnerre entre Kylian Mbappé et Nike !

C’est peut-être 20 ans de relation qui prendront fin cet été. Devenu le visage de Nike dans le foot mondial depuis 2018, Kylian Mbappé n’a certainement jamais été aussi proche de rejoindre une nouvelle maison. D’après Le Parisien, le capitaine des Bleus pourrait quitter la firme américaine cet été, alors que son contrat expirera le 30 juin, en pleine Coupe du Monde.

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La FFF (sponsorisée par Nike) et Nike auraient pris leurs précautions sur ce dossier, puisque cet engagement sera prolongé d’un mois, pour garantir la présence continue de l’attaquant madrilène en tant qu’égérie de la marque sur un évènement planétaire comme la Coupe du Monde (surtout à domicile pour la marque au "swoosh"). Nike a accompagné l’ascension de Kylian Mbappé dès l’âge de 8 ans, d’abord en l’équipant en crampons, puis en lui offrant l’un des plus gros contrats jamais proposés à un joueur de football de son âge (environ 30 millions d’euros sur 9 ans, jusqu’à cet été).

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Adidas, Under Armour et plusieurs autres marques sur le coup

Lors de sa dernière prolongation de contrat avec Nike, Adidas aurait tenté de l’attirer avec une offre plus élevée d’au moins 20 millions d’euros. A l’époque, la marque allemande n’avait pas réussi à conclure ce dossier, mais qu’en est-il vraiment aujourd’hui ? Selon Le Parisien, Adidas est revenu à la charge pour tenter d’attirer le champion du monde, au même titre qu’Under Armour et plusieurs autres équipementiers.

Le quotidien précise qu’il n’est pas impossible que la star tricolore surprenne son monde en s’invitant dans un univers "casual", comme l’avait par exemple fait Roger Federer fut un temps en rejoignant la marque japonaise Uniqlo. Parmi les trois équipementiers avec qui les discussions seraient les plus avancées, une marque ne serait pas particulièrement spécialisée dans le monde du sport. Maître dans l’art du contre-pied, Mbappé continuera-t-il de surprendre ? Réponse d’ici à cet été.