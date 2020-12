Manchester United : Paul Pogba se sent beaucoup mieux

Il est de retour. Paul Pogba (27 ans) a mis derrière lui les blessures et commence à revenir en forme avec Manchester United. Remplaçant depuis qu'il a fait son retour dans le groupe, le Français était titulaire face à West Ham. Le milieu de terrain en a profité pour inscrire son premier but de la saison et participer à la victoire des siens 3-1. Interrogé après la rencontre, il s'est satisfait de retrouver doucement sa forme physique et compte bien ne pas s'arrêter là. Il postule d'ailleurs à une place dans le onze de son entraîneur face au RB Leizpig en Ligue des Champions.

«Je me sens en confiance, je me sens moi-même. J'ai plus de jambes et je me sens beaucoup mieux physiquement. C'est bien de revenir dans l'équipe, et de marquer ce but pour aider l'équipe à revenir dans le match, c'est très important pour l'équipe. Je suis très heureux pour cela. Ça fait du bien de jouer. J'ai eu une blessure, une longue blessure, je suis revenu, c'était étrange pour moi. Je n'étais pas prêt physiquement. Le simple fait de jouer les 90 minutes... c'est une telle différence. Je me sens tellement mieux aujourd'hui» a assuré Pogba après la victoire des siens face aux Hammers.