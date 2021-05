Quel PSG face à Manchester City ?

La suite après cette publicité

Le money time. Mardi, à Manchester, le Paris SG joue une grande partie de sa saison. Défait à domicile en demi-finale aller de Ligue des Champions par les Citizens de Pep Guardiola (1-2), le club de la capitale est en ballottage défavorable. Les champions de France en titre conservent néanmoins des chances de qualification. Mais avec quel onze ?

«On doit d'abord voir l'état des joueurs. Ensuite, le onze, la stratégie, se fera en fonction des joueurs prêts. Nous sommes là depuis 4 mois, nous avons joué pratiquement 30 matches, le calendrier est fou. On pense toujours à des choses dans la préparation des matches, mais on verra jusqu'au dernier moment, il peut tout se passer. On aligne l'équipe qu'on pense la meilleure pour gagner, même si on ne peut pas toujours gagner», a expliqué Mauricio Pochettino au sortir de la victoire face au RC Lens samedi soir (2-1, 35e journée de Ligue 1).

Optimisme pour Mbappé, rôle différent pour Verratti

Plutôt vague, l'Argentin s'est néanmoins dit optimiste quant à la présence de Kylian Mbappé, l'une de ses armes offensives n° 1, sur la pelouse des Skyblues la semaine prochaine. «Je suis optimiste pour Kylian, je pense qu'il peut y arriver. Aujourd'hui (samedi), il est mieux, on va voir, j'espère qu'il sera là», a-t-il indiqué alors que le champion du monde 2018 n'était pas dans le groupe pour la réception des Sang-et-Or. Le technicien parisien a ensuite évoqué l'absence d'Idrissa Gueye pour ce grand rendez-vous, après son rouge reçu à l'aller. Et une option semble se dégager dans son esprit : redescendre Marco Verratti d'un cran.

«C'est une option possible. On verra sur la composition de départ, par rapport à l'équilibre entre l'attaque et la défense, la compatibilité entre toutes les pièces, pour le bien de l'équipe. Mais c'est l'une des alternatives»*, a-t-il conclu. Pour le reste, c'est plutôt flou. Si Abdou Diallo, qui a joué tout le match contre Lens, compte une longueur d'avance sur ses concurrents à gauche, que la blessure de Colin Dagba ce samedi laisse le champ libre à Alessandro Florenzi à droite, il reste encore quelques zones d'ombres sur le onze de départ parisien à City. Les prochaines heures nous en diront davantage...