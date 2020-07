OM : le FC Séville attend toujours Maxime Lopez

C'est un dossier qui commence à durer depuis quelque temps maintenant. Maxime Lopez, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui est à une année de la fin de son contrat, jouera-t-il un jour en Liga et sera-t-il un jour un joueur du FC Séville ? Il semble que la réponse à cette question devrait intervenir cet été. En effet, depuis des semaines maintenant, il est annoncé un accord entre les deux clubs à hauteur de huit millions d'euros plus des bonus.

Toutefois, dans son édition du jour, Estadio Deportivo explique que le club phocéen attend toujours douze millions d'euros pour son joueur formé. Malgré les dernières indiscrétions, faisant état du fait que les deux clubs n'avaient plus de communication depuis une année et le départ d'Andoni Zubizarreta, le joueur et le club andalou serait déjà d'accord sur les termes d'un contrat et, qu'évidemment, l'OM entend bien le vendre cet été pour récupérer quelques deniers.

Séville a déjà fait des offres

De son côté, Monchi a toujours été un fan du joueur et veut en faire le successeur, dans l'entrejeu sévillan, d'Ever Banega. L'été dernier, ainsi que cet hiver, le FC Séville aurait même proposé, toujours selon les informations d'ED une somme de 15 millions d'euros pour le récupérer. Les Phocéens auraient rejeté ces offres pour leur droitier de 22 années, qui a joué 27 rencontres, dont 17 titularisations, cette saison toutes compétitions confondues.

Reste que Monchi, le directeur sportif du club andalou, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, a toujours été fan des Français et encore plus ceux en fin de contrat ou à un an de la fin de leur bail. Maxime Lopez, lui, aurait déjà discuté avec son ancien coéquipier à Marseille, Lucas Ocampos, qui s'éclate au FC Séville. Un atout de poids donc pour Monchi, qui compte bien être patient sur ce dossier et qui semble espérer une issue positive.