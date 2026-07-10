Jorge Jesus devient le nouveau sélectionneur du Portugal

Le successeur de Roberto Martínez a déjà été trouvé au Portugal. Après l’immense désillusion en 1/8e de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l’Espagne (0-1) et le départ du technicien espagnol, la Seleçao a annoncé l’arrivée de Jorge Jesus, ce vendredi, à la tête de la sélection lusitanienne.

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Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

L’ancien coach d’Al-Nassr était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Arabie saoudite, où il a notamment remporté le titre en Saudi Pro League, avec notamment Cristiano Ronaldo et João Félix. À 71 ans, l’ex-entraîneur de Benfica aura la tâche de relever un Portugal meurtri par cette élimination et en quête de renouveau avant l’Euro 2028 et, surtout, la Coupe du Monde 2030 sur son sol.