Paris FC : le désarroi d’Ilan Kebbal après le revers à Lens

Le Paris FC a tenu tête à Lens, ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, mais repart finalement de Bollaert avec une nouvelle défaite (2-1). Après la rencontre, Ilan Kebbal s’est arrêté au micro du diffuseur Ligue 1+ et n’a pas masqué sa déception après ce 4e revers en 8 matchs de championnat cette saison. « Oui, (je suis) déçu parce qu’on prend encore deux buts sur des phases arrêtées. Ça fait beaucoup depuis le début de saison et c’est dommage. On vient avec des ambitions. On joue bien, on revient, on sait déjà que ce n’est pas facile de venir ici. Et en fait, on fait encore des erreurs sur des coups de pied arrêtés. On savait qu’ils performaient là-dessus. Et ils ont mis deux buts sur des phases arrêtées aujourd’hui et on va rentrer avec zéro point. C’est dommage vu la prestation de l’équipe », a-t-il indiqué.

Avant de poursuivre : « c’est vrai qu’on se régale sur le terrain, mais bon. À ce niveau-là, des fois, ça suffit plus parce que oui, on est juste techniquement, mais si, sur quelques détails comme aujourd’hui. Deux buts comme ça, on rentrera à Paris avec 0 point. C’est dommage, comme j’ai dit, vu la prestation d’équipe, mais ça fait trop de fois depuis le début de saison. On fait toujours des prestations assez fournies et on se fait punir toujours sur des détails de haut niveau. Voilà, il faut travailler là-dessus. » Le PFC pointe désormais à la 11e place du classement de Ligue 1.