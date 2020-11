Bundesliga : le Bayer Leverkusen poursuit sa marche en avant contre Fribourg

Pour le compte de la 6e journée de Bundesliga, Fribourg accueillait sur sa pelouse le Bayer Leverkusen. Mais alors que l’on pouvait s’attendre à une nette domination des visiteurs tant leur début de saison axé sur l’offensif impressionne, ce sont pourtant bel et bien les joueurs de Fribourg qui refroidissaient les ardeurs adverses en ouvrant le score dès la 3e minute de jeu par l’intermédiaire de Lucas Holer. Il inscrivait un but rempli de réussite. L’attaquant allemand récidivait deux minutes plus tard mais se faisait cette fois-ci refroidir par une position de hors-jeu (8e). Les choses ne démarraient pas bien pour les visiteurs qui voyaient le sort s’acharner sur eux dès la 20e minute de jeu. Sven Bender, recevait un carton rouge pour un vilain tacle et laissait donc ses partenaires à dix contre onze. Mais il en fallait plus pour déstabiliser les joueurs du Bayer, déterminés à revenir dans le match.

À la demi-heure de jeu, Lucas Alario reprenait une balle perdue dans la surface pour tromper le portier adverse avant de récidiver dix minutes plus tard. L’avant-centre argentin laissait pour la deuxième fois de l’après-midi Muller impuissant dans ses cages (42e). Au retour des vestiaires, Nadiem Amiri ajoutait sa pierre à l‘édifice et tuait tout suspens en triplant la mise (1-3, 64e). Nils Petersen ne l’entendait pas de cette oreille et insufflait une lueur d’espoir aux locaux en réduisant la marque minutieusement (72e, 2-3). Néanmoins insuffisant pour parvenir à battre une équipe du Bayer en pleine réussite et qui inscrivait un nouveau but par l’intermédiaire de son défenseur Jonathan Tah. Le défenseur permettait aux siens de l’emporter et de prendre provisoirement la 4e place au classement.