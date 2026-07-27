OM : l’ancien adjoint de Medhi Benatia va rejoindre Paris

Encore du changement en interne à l’OM. Fidèle adjoint de l’ancien directeur sportif olympien Medhi Benatia, Ali Zerak va déménager en Île-de-France afin de devenir le responsable du scouting en région parisienne pour l’OM à partir de septembre, comme révélé par La Provence. L’ancien responsable de l’équipe réserve de l’OM en Pro 2 sera aussi chargé du scouting dans le Nord de la France, mais devrait revenir par moments à Marseille pour gérer les matchs de développement de la Pro 2 dans un rôle qui reste néanmoins à définir. À noter qu’il fera partie de la cellule de recrutement où figurent notamment Yannick Lorenzi, le frère de Grégory, le nouveau directeur sportif de l’OM.

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Dans le même temps, Bob Tahri - autre protégé de Benatia - reste toujours officiellement coordinateur sportif de l’OM. Du moins, jusqu’à la fin de l’enquête interne qui le vise pour harcèlement moral. Présent avec le groupe de Bruno Génésio lors du stage en Côte d’Ivoire, Tahri n’est cependant plus aussi présent au quotidien aux côtés de l’effectif.