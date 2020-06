Mercato RB Salzbourg : la cote du successeur d'Erling Braut Håland grimpe en flèche

La suite après cette publicité

Erling Braut Håland parti au Borussia Dortmund, Salzbourg s’est retrouvé orphelin de son phénomène. Mais pas de quoi remettre en question son hégémonie en Bundesliga autrichienne. Vainqueur de ses deux derniers matches (2-0 contre le Rapid de Vienne et 6-0 face au TSV Hartberg) depuis la reprise du championnat au début du mois, la formation entraînée par Jesse Marsch peut compter sur les très bons débuts du Suisse Noah Okafor (20 ans, arrivé du FC Bâle, 2 buts lors de ses 3 dernières apparitions). Mais pas seulement. Privé d’Håland, Salzbourg dispose toujours d’un artilleur très efficace dans ses rangs en la personne de Patson Daka.

Âgé de 21 ans, le Zimbabwéen est arrivé au club en 2017 (vainqueur de la CAN U20 la même année et élu meilleur joueur de la compétition). Et cette saison, il a véritablement explosé. Auteur de 3 petits buts l’an dernier en championnat, Daka cartonne en 2019-2020 avec 21 réalisations (et 4 passes décisives) signées en 23 rencontres de Bundesliga. Depuis la reprise, Daka affiche d’ailleurs une forme étincelante avec 4 buts inscrits en 2 matches, dont un triplé marqué hier contre le TSV Hartberg. Une compilation de buts qui lui vaut aujourd’hui l’étiquette de successeur d’Håland. Mais ce dernier n’en veut pas.

Une cote qui grimpe

« Je ne suis pas le « prochain je ne sais pas quoi ». Il n’y a qu’un Håland et il n’y a qu’un Patson. Je veux juste atteindre la meilleure version de moi-même. Erling a fait sa part du job et nous a laissé l’opportunité de le faire à notre tour. C’est le moment d’élever notre niveau. Il y avait toujours une sorte de compétition entre nous deux pour que chacun essaye de progresser. Dans le football, comme dans la vie, les choses arrivent plus rapidement pour certaines personnes. Moi j’ai eu besoin d’un peu plus de temps pour me découvrir », a-t-il déclaré récemment au Guardian.

Une éclosion qui profite à Salzbourg, mais dont aurait pu bénéficier Lille si l'on en croît Hervé Renard. «C'est un avant-centre moderne, qui va vite, qui est capable de faire des efforts et des différences, car il est adroit et a le sens du déplacement. Je l'ai fait venir à Lille à 17 ans, il fallait attendre un peu pour le faire jouer et j'ai eu la malchance d'être remercié entre temps (…) Il faut vraiment noter son nom, car c'est un joueur très, très prometteur», a déclaré l'ex-coach nordiste à l'AFP.

Malgré un contrat courant jusqu'en 2024, Daka pourrait bien avoir à gérer une notoriété plus importante. En Espagne, son nom circule déjà dans les colonnes de AS. Le quotidien annonce que le natif de Chingola est de plus en plus courtisé. Il se murmure d'ailleurs que le RB Leipzig pourrait profiter de ses liens étroits avec Salzbourg pour remplacer Timo Werner. Info ou intox ? Une chose est sûre : Patson Daka ne devrait pas faire de vieux os en Autriche.