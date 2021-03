Chelsea : Frank Lampard voulait Wojciech Szczesny

Suite à l'échec Kepa Arrizabalaga qui a coûté 80 millions d'euros, Chelsea a fait le choix Édouard Mendy. Arrivé contre 24 millions d'euros, le gardien sénégalais de 29 ans est indiscutable pour le moment et a réalisé de très belles performances avec les Blues. Pourtant il n'était pas le premier choix de Frank Lampard à l'époque. Comme le révèle The Telegraph, le coach anglais voulait absolument recruter Wojciech Szczesny.

Le gardien polonais de la Juventus avait davantage d'expérience du haut niveau et connaissait bien la Premier League suite à son passage à Arsenal entre 2006 et 2015. Le joueur de 30 ans ne voulait cependant pas faire son retour à Londres et reste encore aujourd'hui le portier titulaire de la Juventus.