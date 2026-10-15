Coupe du Monde : Philippe Diallo cartonne Gianni Infantino

Autrefois plutôt proches, Philippe Diallo et Gianni Infantino sont en train de prendre leurs distances. La tentative du président de la FIFA de vendre une partie des droits de la Coupe du Monde à une entreprise privée est passée par là. Depuis, la FFF s’inscrit sur une ligne d’opposition au dirigeant suisse et espère bien le faire tomber lors des prochaines élections à la tête de l’organisation mondiale, au Maroc, en mars prochain. A la sortie du Comex de la fédération ce jeudi, Diallo a fustigé l’attitude et les choix d’Infantino en des termes particulièrement durs. «Je suis attaché à la solidarité entre toutes les nations, le football doit se développer partout dans le monde et j’en suis un défenseur, entame-t-il. Maintenant, je ne voudrais pas qu’on nous fasse passer la solidarité pour ce qu’elle n’est pas. La solidarité ce n’est pas du clientélisme. Ce n’est pas un dispositif électoraliste, je considère qu’il appartient aujourd’hui à la Fifa d’avoir une réflexion sur la distribution des revenus. Parce que les distribuer de manière égalitaire sur l’ensemble de la planète sans même tenir compte du mérite sportif, ceux qui ont gagné des Coupes du Monde, la taille des pays, ceux qui contribuent à la création de richesse, du nombre de licenciés, me semble être une approche qui aujourd’hui n’est plus acceptable.» Le patron de la FFF exhorte ses homologues à changer le système de la FIFA pour éviter qu’une majorité de pouvoirs se concentre sur un seul homme. «Je pense qu’il faut réfléchir à des modèles dans lesquels on sort de l’électoralisme pour qu’on intègre des critères nouveaux qui permettent à chacun d’être non pas dans l’égalité, mais d’être dans l’équité.» Les opposants à Infantino ont jusqu’au 18 novembre pour déposer la candidature de leur champion ou de leur championne. «Si demain il n’y avait pas de candidat, je considérerais que c’est un coup d’épée dans l’eau, mais qui n’enlèverait pas les questions de réforme de la gouvernance et d’équité des redistributions des revenus au niveau de la FIFA.»

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Autre sujet de crispations avec Infantino, les dotations pour les fédérations ayant participé à la Coupe du Monde. Diallo estime que la FFF est lésée, alors que la FIFA doit redistribuer 25 M€ supplémentaires par an à ses 211 membres, après l’organisation du Mondial le plus rentable de l’histoire, avec un chiffre d’affaires situé aux alentours de 15 milliards d’euros. «J’ai considéré que reverser 7% des revenus totaux de la Coupe du Monde aux nations participantes était insuffisant, notamment quand on avait versé 50% des revenus globaux de la Coupe du Monde des Clubs aux clubs», estime le dirigeant français. Selon lui, la FFF est déficitaire après cette compétition, alors que l’équipe de France a atteint le dernier carré. «Comment est-ce possible que les nations qui ont participé à une Coupe du Monde, qui est économiquement la plus rentable de l’histoire, puissent se retrouver dans une situation où à la fin de la compétition elles ont un résultat négatif? Moi, je considère que la France, qui a participé aux quatre finales des huit dernières éditions, a donc été l’un des premiers contributeurs de l’enrichissement, dont on peut se réjouir pour l’ensemble du football mondial.» Une nouvelle pierre lancée dans le jardin d’Infantino.