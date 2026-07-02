Équipe de France : le critiqué Jules Koundé sort du silence !

Tout est au beau fixe pour l’équipe de France, à quelques exceptions près. Si les offensifs marchent sur l’eau sans éclaboussure depuis le début de Coupe du Monde, les latéraux continuent de faire débat. On pense dans un premier lieu à Théo Hernandez, challengé et même relégué sur le banc par Lucas Digne lors du 16e de finale face à la Suède. Le latéral d’Al-Hilal n’apporte plus les mêmes garanties qu’il y a deux ou trois ans, et son statut a été remis en cause.

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On n’en est pas encore là pour son pendant Jules Koundé, mais le Barcelonais a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers mois, tantôt pour ses performances en club, tantôt pour celles en sélection. Pourtant, son statut en Bleus ne souffre d’aucune contestation en dépit de performances parfois insuffisantes. Malo Gusto pousse, Warren Zaïre-Emery attend son tour, mais Koundé joue. Ce jeudi, l’ancien Bordelais était présent en conférence de presse, et il est sorti du silence.

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«Je suis assez imperméable sur les critiques»

«Je ne lis pas les critiques, mais elles me parviennent de temps en temps. Je suis assez imperméable là-dessus, j’ai la confiance du coach et de mes coéquipiers. Je sais de quoi je suis capable. Ca ne me travaille pas du tout», a indiqué le défenseur de 27 ans, qui dit retrouver des sensations au fil des jours. «Je me sens de mieux en mieux physiquement, c’est aussi le fruit du travail. C’est un rythme soutenu, la chaleur contribue à augmenter la fatigue aussi.»

On n’attendra jamais de la part de Jules Koundé de faire du Dani Alves ou du Philipp Lahm, et le Français ne se fait pas non plus d’illusions à ce sujet. Sa priorité ? Répondre à ses obligations défensives. «Il y a des ajustements à trouver. On est une équipe portée vers l’attaque, plus que lors de la dernière compétition (…) Je connais mon rôle qui est avant tout défensif dans cette équipe. Il faut un équilibre, donc le fait que je me projette moins que mon pendant à gauche, c’est ce que demande le coach. Mon jeu entre les lignes ne fait pas partie de mes points forts, on a assez de joueurs talentueux pour occuper ce rôle-là.» Le Barcelonais aura l’occasion d’éteindre les doutes à son sujet dès samedi face au Paraguay.