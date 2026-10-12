Menu Rechercher
Commenter
Serie A

AC Milan : Ruben Amorim est dans le collimateur de la direction

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ruben Amorim @Maxppp
Sassuolo 1-1 Milan

La déception est à la hauteur des attentes. Présent à Sassuolo pour assister à la reprise du Milan, Gerry Cardinale a quitté le Mapei Stadium particulièrement contrarié après la prestation des Rossoneri. Selon La Gazzetta dello Sport, le patron de RedBird espérait retrouver une équipe bien plus convaincante, tant dans le jeu que dans les résultats. Si certaines décisions arbitrales, notamment l’intervention d’Armand Laurienté sur Mario Gila jugée potentiellement digne d’un carton rouge, ont également nourri sa colère, la gestion de la rencontre par le Milan a surtout retenu son attention. Un signal peu encourageant alors que le club lombard doit rapidement retrouver de la régularité.

La suite après cette publicité

Pour autant, toujours selon la Gazzetta, bien qu’il conserve une confiance pour le moment, Ruben Amorim est pour la première fois «dans le collimateur» de Gerry Cardinale - pour citer les propos du journal rose. La direction milanaise demeure impliquée dans les affaires quotidiennes du club, mais attend désormais une véritable évolution sur le terrain. Le technicien est attendu au tournant. L’objectif reste de terminer la saison avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, indispensable pour poursuivre le développement du projet sportif. Gerry Cardinale entend continuer à investir dans le club, mais souhaite que les ambitions de la propriété se traduisent rapidement par des progrès concrets.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Rúben Amorim

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Rúben Amorim Rúben Amorim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier