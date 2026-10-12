AC Milan : Ruben Amorim est dans le collimateur de la direction

La déception est à la hauteur des attentes. Présent à Sassuolo pour assister à la reprise du Milan, Gerry Cardinale a quitté le Mapei Stadium particulièrement contrarié après la prestation des Rossoneri. Selon La Gazzetta dello Sport, le patron de RedBird espérait retrouver une équipe bien plus convaincante, tant dans le jeu que dans les résultats. Si certaines décisions arbitrales, notamment l’intervention d’Armand Laurienté sur Mario Gila jugée potentiellement digne d’un carton rouge, ont également nourri sa colère, la gestion de la rencontre par le Milan a surtout retenu son attention. Un signal peu encourageant alors que le club lombard doit rapidement retrouver de la régularité.

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Pour autant, toujours selon la Gazzetta, bien qu’il conserve une confiance pour le moment, Ruben Amorim est pour la première fois «dans le collimateur» de Gerry Cardinale - pour citer les propos du journal rose. La direction milanaise demeure impliquée dans les affaires quotidiennes du club, mais attend désormais une véritable évolution sur le terrain. Le technicien est attendu au tournant. L’objectif reste de terminer la saison avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, indispensable pour poursuivre le développement du projet sportif. Gerry Cardinale entend continuer à investir dans le club, mais souhaite que les ambitions de la propriété se traduisent rapidement par des progrès concrets.