Luis Campos vers la Serie A ?

Alors que le Genoa venait d'officialiser la signature de Ballon d'Or 2004 Andriy Shevchenko sur le banc de l'équipe première, les Rossoblu souhaiteraient voir encore plus grand. En effet, d'après les informations du Corriere dello Sport, la direction génoise penserait à enrôler un nouveau directeur sportif et se pencherait sur le profil de Luis Campos, passé par l'AS Monaco et Lille.

D'abord pressenti du côté de Newcastle, le directeur sportif portugais serait le choix parfait pour le pensionnaire de Serie A, voyant en lui le dirigeant parfait pour épauler l'entraîneur ukrainien et l'aider à renforcer l'effectif. Pour le moment, le Genoa est en difficulté en championnat avec une 17e place après 12 journées : avec 9 points, il est à égalité avec le premier relégable et rival, la Sampdoria.