Ballon d’Or : Hansi Flick ne sera pas présent à la cérémonie

Au lendemain de la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid (1-2), Hansi Flick a pris la décision de ne pas se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or 2026, organisée ce lundi soir à Londres. L’entraîneur des Blaugrana ne fera donc pas le déplacement pour cette grande soirée du football mondial, selon les informations de la Cadena SER.

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Cette absence intervient alors que plusieurs joueurs du Barça sont attendus parmi les personnalités à suivre durant la cérémonie, à commencer par Lamine Yamal, candidat aux plus prestigieuses distinctions individuelles. Le jeune international espagnol pourrait notamment prétendre au Ballon d’Or et au trophée Kopa, avec la possibilité de réaliser un doublé historique.