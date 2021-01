Le top 10 des meilleurs buteurs français de l'année

L'année 2020 restera à jamais comme une année particulière, notamment à cause la COVID-19. Il n'empêche, la saison s'est tout de même déroulée et l'heure est toujours aux comptes en ce début d'année 2021. Et notamment pour les meilleurs buteurs français sur l'année civile.

À la première place, on retrouve Bafétimbi Gomis. À 35 ans, l'ancien international tricolore n'en finit plus de marquer en Arabie Saoudite et a marqué 28 buts sur l'année écoulée, soit le meilleur total pour un attaquant français. Il devance deux sacrées références, à savoir André-Pierre Gignac qui s'éclate toujours autant au Mexique (27 buts) et Kylian Mbappé (26 buts). Karim Benzema, quant à lui, est 4e avec 23 buts tandis qu'Olivier Giroud est 6e avec 18 buts. Un joli score à la vue du temps de jeu limité de l'attaquant de Chelsea...