Strasbourg : Julien Stéphan serein avant d’affronter le PSG

En conférence de ce mercredi avant le match face au Paris Saint-Germain vendredi soir (21h), le coach du Racing Club de Strasbourg Julien Stéphan a expliqué qu’il abordait cette rencontre face au champion de France comme toutes les autres. Le technicien strasbourgeois veut que ses joueurs jouent comme d'habitude, sans complexe, pour pouvoir inquiéter le club de la capitale.

« On ne changera pas notre approche. Je veux des joueurs décomplexés, ambitieux, qui pressent l’adversaire. Je veux que mon équipe aborde ce match de la même manière que les autres. On se concentre sur nous et ce que l’on est capables de faire. On n’a pas eu de complexes lorsque l’on a joué Rennes, Nice, Lyon ou Monaco. On change encore de gamme de joueurs mais on doit se concentrer sur nous, faire notre match », a expliqué Stéphan qui est actuellement sixième de Ligue 1 avec la formation alsacienne et toujours en course pour une place en Coupe d’Europe.