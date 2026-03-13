Barça : un jeune talent croate éblouit la direction

Le FC Barcelone poursuit sa saison avec un certain professionnalisme et de la rigueur en Liga. Leader du championnat, devant le Real Madrid, la troupe de Hansi Flick est régulièrement redoutable, notamment en phase offensive. Cependant, à l’inverse, lors de contres attaques ou de replacements, les joueurs défensifs peinent à être costauds. Ce qui contraint constamment les Catalans à encaisser un bon nombre de buts. Alors que le piège du hors-jeu est notamment un élément embarrassant dans leur système de jeu, la direction semble vouloir amener un renfort de qualité à ce poste. Dernièrement, Micky van de Ven, Alessandro Bastoni ou encore Nathan Aké étaient bien présents sur la liste. Mais voilà, les jeunes talents font toujours de l’effet.

Comme l’indique Sport, un joueur croate de 19 ans évoluant à Tottenham — actuellement en prêt à Hambourg - nommé Luka Vuskovic serait la cible principale des dirigeants de Liga. Toujours est-il que ceux-là veulent un défenseur central gaucher, et lui est droitier. Or, d’après les informations relayées par la source, ce détail ne freinerait pas les espoirs espagnols. Du haut de son mètre quatre-vingt-treize, l’arrière est capable de s’imposer dans les airs, d’apporter de la fluidité à la relance et de jouer des deux pieds. De plus, son retour à Londres serait brutal, car les Spurs pourraient redescendre en Championship sans Tudor. Dans une potentielle impasse, celui-ci pourrait donc quitter la Premier League, et ce, pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Le pari est peut-être risqué, mais le joueur de la génération 2007 devra prouver.