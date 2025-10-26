Santos pourrait rapidement se séparer de Neymar !

Une belle histoire qui tourne à la déception. Formé à Santos où il avait brillé entre 2019 et 2013 avant d’aller au FC Barcelone, Neymar (33 ans) y a fait son retour l’été dernier. L’occasion pour l’attaquant brésilien de retrouver à 33 ans ses sensations au pays dans un club qui l’a fait grandir. Arrivé avec un fort statut et l’objectif de rejoindre la sélection brésilienne, le natif de Mogi das Cruzes est loin de ses meilleures années.

Encore fragile, il compte seulement 3 buts et 0 passe décisives en 13 matches de championnat disputés. Toujours pas sélectionné par le sélectionneur Carlo Ancelotti, il joue le maintien avec Santos qui pointe à la 16e place à égalité de points avec Vitoria (17e) le premier relégable à 8 journées de la fin. Une situation compliquée pour Neymar et son équipe.

Santos n’est pas sûr de vouloir prolonger Neymar

Alors que son contrat se termine en décembre prochain, Neymar s’est vu lié à l’Inter Miami où il pourrait retrouver son ancien compère du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain Lionel Messi mais aussi les clubs italiens du Napoli et de l’Inter Milan. Pouvant également rester du côté de Santos, il voit cette option prendre du plomb dans l’aile.

En effet, d’après les informations d’O Globo, Santos n’est pas vraiment ouvert à prolonger son fils à l’heure actuelle. En effet, le père et représentant du joueur Neymar Sr a discuté la semaine dernière avec le conseil d’administration du club basé à Sao Paulo pour évoquer une extension de son bail jusqu’à la Coupe du monde 2026. La position de Santos a évolué depuis quelques mois puisque le club était optimiste pour une prolongation cet été. Devant d’abord assurer son maintien, Santos met le dossier Neymar entre parenthèses.