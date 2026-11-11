Équipe de France : Christophe Dugarry révèle la raison de l’absence de Jean Butez

Pour les deux matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Turquie, Zinédine Zidane a retrouvé ses trois gardiens. Lors du rassemblement du mois de septembre, le sélectionneur de l’équipe de France avait choisi d’appeler Jean Butez (31 ans, Côme) afin de pallier le forfait de Robin Risser (21 ans, Lens). Cette fois, le Lensois est bel et bien présent aux côtés de Mike Maignan (31 ans, AC Milan) et de Guillaume Restes (21 ans, Toulouse). La décision de se passer des services du portier de Côme a pu surprendre au vu de ses récentes prestations. Mais selon Christophe Dugarry, son ami Zidane a une stratégie très claire.

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« Aujourd’hui, ils sont partis dans une stratégie d’essayer de relancer le mieux possible Mike Maignan et d’avoir des jeunes derrière. (…) Fabien Barthez et Zinédine Zidane pensent que ces deux joueurs-là (Restes et Risser, ndlr) sont de jeunes joueurs, mais qui ont vrai potentiel, ils y croient. Zizou et Fabien s’inscrivent dans la durée. Maignan va être le titulaire pour le prochain Euro. Est-ce qu’il sera prêt à 35 ans pour la prochaine Coupe du Monde ? Aujourd’hui, ils cherchent un gardien pour la prochaine Coupe du Monde. Donc prendre un mec de 31 ans qui joue à Côme, aussi bon soit-il, ce n’est pas le sujet. Il y a déjà un numéro un aujourd’hui. Il n’y a pas besoin de chercher un titulaire. Aujourd’hui, il faut chercher un futur titulaire, un futur numéro 2 », a-t-il déclaré au micro de RMC.