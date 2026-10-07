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Real Madrid : Éder Militão fait une Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Éder Militão à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Kylian Mbappé avait suscité une polémique assez étonnante ces derniers jours à Madrid. Effectivement, le Français s’était filmé en train de faire du vélo, alors que quelques jours auparavant, Mourinho avait expliqué dans un podcast qu’il ne voulait pas que ses joueurs fassent du vélo. De quoi provoquer un tollé à Madrid, où on n’envisageait clairement pas que le Français n’ait tout simplement pas vu les propos de son entraîneur.

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Et voilà qu’Éder Militão a décidé d’imiter son coéquipier français. Le Brésilien vient ainsi de publier une photo où on le voit, avec sa compagne, à bord de vélos électriques. Reste à voir si ça fera autant parler qu’avec Kylian Mbappé…

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