OM : De Zerbi est encore traumatisé du PSG

En conférence de presse avant le choc entre l’OM et Liverpool, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots : « dans le football, il y a deux équipes : une gagne et l’autre perd. Si tu arrives à mener juste avant la fin et tu perds, pour moi ce n’est pas vraiment une défaite », a expliqué l’entraîneur olympien, avant d’évoquer avec émotion le Trophée des champions perdu face au PSG. « Contre le PSG au Trophée des champions, c’est une défaite qui va rester ancrée en moi, je ne vais pas l’oublier et vais y penser jusqu’à la fin de mes jours. Mais je ne me sens pas défait».

La suite après cette publicité

À la veille d’affronter Liverpool, De Zerbi a aussi voulu replacer son équipe dans une dynamique constructive. Conscient des marges de progression, il assume les axes de travail sans renier l’ambition. « On sait là où on pourrait mieux faire mais on doit donner le maximum. On essaye de gagner des trophées », a-t-il martelé. Plus qu’un simple match, cette rencontre représente un test majeur pour le projet porté par De Zerbi, qui veut voir son équipe grandir dans l’adversité sans jamais perdre sa soif de victoire.