Coupe du Monde 2026 : l’Espagne a-t-elle réalisé le plus grand parcours de l’histoire ?

L’Espagne est de retour au sommet du football mondial. Près de 16 ans après son unique sacre décroché en Afrique du Sud, la Roja a conquis une deuxième étoile qui récompense une génération exceptionnelle et le travail de fond entrepris depuis plusieurs années. Déjà sacrés champions d’Europe en 2024, les hommes de Luis de la Fuente ont confirmé qu’ils étaient devenus la nouvelle référence du football international en enchaînant les trophées majeurs avec une maîtrise impressionnante en finale face à l’Argentine. Ce succès ne ressemble pas à un exploit isolé mais bien à l’aboutissement d’un cycle construit autour d’une identité forte, d’un collectif parfaitement huilé et d’une capacité rare à imposer son rythme quel que soit l’adversaire. Longtemps en quête d’un héritage après les années dorées de Xavi, Iniesta et compagnie, l’Espagne a finalement trouvé une nouvelle génération capable de prolonger cette tradition victorieuse tout en proposant un football modernisé, plus vertical, plus intense et tout aussi dominateur. Cette deuxième Coupe du Monde confirme définitivement que la Roja appartient désormais au cercle très fermé des plus grandes nations de l’histoire.

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Au-delà du trophée, c’est surtout la manière qui impressionne. Durant tout le tournoi, l’Espagne a donné le sentiment de contrôler chaque rencontre, sans jamais céder à la panique ni perdre son fil conducteur. Sa capacité à monopoliser le ballon tout en se montrant létale dans les deux surfaces a rappelé les plus grandes équipes de l’histoire de la compétition. La Roja a affiché la meilleure défense du tournoi avec seulement un but encaissé et six rencontres terminées sans concéder le moindre but, tout en figurant parmi les meilleures équipes dans les statistiques de possession, de précision de passes et de récupération du ballon. Cette domination statistique illustre parfaitement le contrôle exercé par les Espagnols pendant un mois de compétition. Dans une Coupe du Monde 2026 élargie à 48 équipes, avec des parcours théoriquement plus longs et plus exigeants, parvenir à maintenir un tel niveau de constance donne encore davantage de relief à cette campagne qui restera comme l’une des plus abouties jamais observées.

1 but encaissé et le cauchemar des gros

La grandeur d’un champion se mesure aussi à la qualité des adversaires qu’il fait tomber. Sur ce point, difficile de trouver beaucoup d’équipes comparables à cette Espagne version 2026. La Roja a successivement éliminé le Portugal, la Belgique, la France puis l’Argentine, soit quatre nations qui figuraient parmi les principales favorites au sacre final. Mieux encore, elle devient seulement la deuxième sélection de toute l’histoire à remporter la Coupe du Monde après avoir battu les deux derniers champions du monde au cours de la même édition. Avant elle, seule l’Italie de 1982 avait réalisé une telle prouesse en venant à bout de l’Argentine puis de l’Allemagne de l’Ouest avant de soulever le trophée. Cette performance prend une dimension encore plus exceptionnelle lorsque l’on ajoute que l’Espagne n’a jamais été menée au score durant toute la compétition. Elle rejoint ainsi l’Italie de 1938, l’Italie de 1982 et l’Allemagne de 1990 dans un club extrêmement fermé composé désormais de seulement quatre champions du monde capables de traverser l’intégralité d’un Mondial sans courir après le score. La question mérite donc d’être posée surtout après une finale durant laquelle la Roja n’a encaissé aucune frappe en 118 minutes.

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Cette Espagne a-t-elle signé le plus grand parcours de l’histoire de la Coupe du Monde ? Les arguments sont nombreux. Son invincibilité tactique, son incroyable solidité défensive, son unique but encaissé, sa capacité à neutraliser les plus grands favoris et son absence totale de passage à vide composent un dossier presque irréprochable. Peu de champions peuvent revendiquer un tel niveau de contrôle sur l’ensemble d’un tournoi. Les grandes références demeurent évidemment le Brésil de 1970, souvent considéré comme l’équipe la plus spectaculaire, le Brésil de 2002, l’Italie de 1982, l’Allemagne de 1990 ou encore l’Espagne de 2010 qui avait déjà bâti son sacre sur une défense hermétique. Aucune de ces sélections n’avait toutefois réuni autant d’indicateurs historiques dans une même édition. Même l’Italie de 1990, pourtant portée par l’invincibilité légendaire de Walter Zenga, avait finalement terminé troisième. Sans doute est-il encore trop tôt pour trancher définitivement un débat aussi subjectif. Une certitude s’impose néanmoins. En termes de maîtrise, de régularité, de qualité des adversaires éliminés et de records établis, cette Roja 2026 s’est déjà offert une place dans le panthéon des plus grandes équipes que la Coupe du Monde ait jamais connues.