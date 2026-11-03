Menu Rechercher
Commenter 4
Süper Lig

Rien ne va plus à Fenerbahçe !

Humilié par Aston Villa en Ligue des Champions, battu par Galatasaray et encore sonné, à domicile, ce week-end, Fenerbahçe vit un début de saison catastrophique, bien loin des attentes suscités par un nouveau recrutement XXL.

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
Lukaku entre en jeu @Maxppp

100 M€ dépensés, le deuxième meilleur buteur de Liga et de Ligue 1 recrutés pour compléter un effectif garni d’anciennes gloires du football européen, et tout semble pourtant déjà parti en fumée après 2 mois et demi de compétition. Après une nouvelle défaite humiliante, à domicile face à Göztepe, une semaine après avoir perdu le derby face à Galatasaray qui a coûté le poste l’entraîneur Ismail Kartal, Fenerbahçe continue de s’enfoncer dans la crise.

La suite après cette publicité

Seulement 6e de Super Lig, déjà relégué à 9 points du leader stambouliote, le Fener est loin d’être dans la situation qu’il espérait, après avoir achevé les 5 dernières saisons à la 2e place du classement. Le départ de Kartal n’a pas changé grand-chose, et l’intérimaire Dirk Kuyt n’a pas marqué de points en s’inclinant de la sorte à domicile. Privé de Greenwood, grippé, il a laissé filer une avance de 1 but, acquis avant la pause grâce à Guendouzi, en proposant une approche très défensive après la pause.

La suite après cette publicité

Sergio Conceição en pole

Ce nouveau revers a failli coûter la place du président Aziz Yildirim, qui a laissé le conseil d’administration débattre du futur du club sans lui. Alors qu’il avait été initialement prévu de laisser Kuyt en place jusqu’à la trêve internationale (qui débute la semaine prochaine), il est désormais question de trouver un entraîneur dès à présent, avec Sergio Conceição en candidat numéro 1. Car c’est la Ligue des Champions qui se profile ce mercredi avec la réception de Liverpool pour la 4e journée.

Or, comme en championnat, Fenerbahçe, qui avait allègrement célébré sa qualification sur la pelouse de l’OL en août dernier, déçoit, avec 2 nuls à domicile (dont le dernier contre le Slavia Prague) et une défaite vexante 6-0 sur la pelouse d’Aston Villa. Auteur de son plus mauvais début de saison depuis 2018, le club stambouliote semble surtout confronté à un déficit physique flagrant, tant il n’existe pas dans ce domaine dès qu’il rencontre un adversaire sérieux. Pas de bon augure avant d’accueillir Liverpool…

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier