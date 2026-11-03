Rien ne va plus à Fenerbahçe !

100 M€ dépensés, le deuxième meilleur buteur de Liga et de Ligue 1 recrutés pour compléter un effectif garni d’anciennes gloires du football européen, et tout semble pourtant déjà parti en fumée après 2 mois et demi de compétition. Après une nouvelle défaite humiliante, à domicile face à Göztepe, une semaine après avoir perdu le derby face à Galatasaray qui a coûté le poste l’entraîneur Ismail Kartal, Fenerbahçe continue de s’enfoncer dans la crise.

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Seulement 6e de Super Lig, déjà relégué à 9 points du leader stambouliote, le Fener est loin d’être dans la situation qu’il espérait, après avoir achevé les 5 dernières saisons à la 2e place du classement. Le départ de Kartal n’a pas changé grand-chose, et l’intérimaire Dirk Kuyt n’a pas marqué de points en s’inclinant de la sorte à domicile. Privé de Greenwood, grippé, il a laissé filer une avance de 1 but, acquis avant la pause grâce à Guendouzi, en proposant une approche très défensive après la pause.

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Sergio Conceição en pole

Ce nouveau revers a failli coûter la place du président Aziz Yildirim, qui a laissé le conseil d’administration débattre du futur du club sans lui. Alors qu’il avait été initialement prévu de laisser Kuyt en place jusqu’à la trêve internationale (qui débute la semaine prochaine), il est désormais question de trouver un entraîneur dès à présent, avec Sergio Conceição en candidat numéro 1. Car c’est la Ligue des Champions qui se profile ce mercredi avec la réception de Liverpool pour la 4e journée.

Or, comme en championnat, Fenerbahçe, qui avait allègrement célébré sa qualification sur la pelouse de l’OL en août dernier, déçoit, avec 2 nuls à domicile (dont le dernier contre le Slavia Prague) et une défaite vexante 6-0 sur la pelouse d’Aston Villa. Auteur de son plus mauvais début de saison depuis 2018, le club stambouliote semble surtout confronté à un déficit physique flagrant, tant il n’existe pas dans ce domaine dès qu’il rencontre un adversaire sérieux. Pas de bon augure avant d’accueillir Liverpool…