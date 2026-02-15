Juventus : le patron des arbitres réagit au scandale

Lors d’Inter-Juventus, le derby a été marqué par l’expulsion de Pierre Kalulu, qui a provoqué une colère noire des dirigeants bianconeri. Le patron de l’arbitrage italien, Gianluca Rocchi, est intervenu publiquement pour reconnaître l’erreur de Federico La Penna. « Nous sommes profondément désolés de cet incident. La Penna est mortifié et nous le comprenons, mais je dois vous dire la vérité : il n’est pas le seul à avoir commis une erreur, car hier, il y a eu une simulation flagrante. La dernière d’une longue série dans un championnat, où l’on essaie de nous nuire par tous les moyens », a-t-il expliqué à l’ANSA.

Avant d’ajouter que « les entraîneurs ne nous ont jamais aidés, ils nous ont même mis dans l’embarras. En fin de compte, nous sommes le dernier recours de tous. Nous sommes tout à fait capables d’assumer nos responsabilités lorsque nous commettons une erreur, et pourtant personne ne nous défend. Je vais vous dire plus : ce qui me désole, c’est que nous soyons les seuls à admettre nos erreurs. Si c’est toujours la faute de l’arbitre Rocchi ? Très bien. Je pense qu’il serait temps que quelqu’un se remette en question ».