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La taupe du Real Madrid a été trouvée

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

Qui est la taupe ? C’est l’une des questions que se pose le Real Madrid, très agacé par la divulgation de nombreuses informations sur son vestiaire. Hier, El Pais a révélé que la Casa Blanca s’inquiète de « la présence dans le vestiaire de plusieurs personnes qui ont intérêt à ce que les conflits soient rendus publics ». Mais ce n’est pas la seule taupe qui est recherchée à Madrid.

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Mundo Deportivo révèle que le vestiaire est persuadé que Vinicius Jr balance tout ce qu’il se passe dans le vestiaire à Alvaro Arbeloa lorsqu’il n’est pas avec le groupe. Le Brésilien est le chouchou du coach et proche de lui. Cela a d’ailleurs exacerbé les tensions entre Vini Jr et une partie du vestiaire.

Pub. le - MAJ le
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