Ferencvaros - Monaco : les compositions officielles

L’AS Monaco (3e, 6pts) se déplace sur la pelouse de Ferencvaros (1er, 9pts) ce jeudi, pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Après avoir été balayés par Trabzonspor (4-0) il y a deux semaines, les Monégasques ont l’opportunité de revenir à hauteur de leur adversaire du soir, qui se trouve en tête de cette poule H, en cas de victoire.

Disasi, Maripan et Badiashile forment la charnière centrale, accompagnés de Vanderson et Henrique dans les couloirs. Fofana, Camara et Golovin sont dans l'entrejeu, derrière le duo Ben Yedder-Volland devant. Du côté de Ferencvaros, Wingo, Botka, S.Mmaee et Paszka sont en défense, avec Vecsei et Laïdouni comme double pivot devant eux. Gojak sera en soutien de R.Mmaee à la pointe de l'attaque, avec Zachariassen et Traoré sur les côtés.

Les compositions officielles

Ferencvaros : Dibusz - Wingo, Botka, S.Mmaee, Paszka - Vecsei, Laïdouni - Zachariassen, Gojak, Traoré - R.Mmaee

AS Monaco : Nubel - Disasi, Maripan, Badiashile - Vanderson, Fofana, Camara, Golovin, Caio Henrique - Ben Yedder, Volland