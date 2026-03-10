FC Barcelone : très bonne nouvelle pour le Camp Nou !

Le FC Barcelone a obtenu l’autorisation municipale nécessaire pour rouvrir une nouvelle partie du Camp Nou. Selon les informations de Mundo Deportivo, la licence 1C accordée par la ville de Barcelone permet au club d’ouvrir la première et la deuxième tribune du Gol Nord à l’occasion du match de Liga contre le Séville FC dimanche. Grâce à cette mesure, la capacité du stade passera de 45 401 à 62 657 spectateurs. Cette réouverture intervient dans un moment important pour le club, puisqu’elle coïncidera avec la quinzième élection présidentielle de l’histoire des Blaugranas.

Le club catalan va désormais lancer le processus d’attribution d’environ 14 000 abonnements destinés aux socios dans cette zone du stade. Les membres qui n’ont pas encore réservé leur place disposeront de 24 heures pour déposer leur demande, avec des prix compris entre 160 et 264 euros. Si le nombre de demandes dépasse l’offre disponible, un tirage au sort sera organisé. Parallèlement, le Barça poursuit les travaux pour réactiver la zone d’animation située dans le Gol Sud, un espace de 1 247 places baptisé Gol 1957, dont l’ouverture dépend encore d’aménagements supplémentaires et de procédures d’accès spécifiques.