Serie A : Randal Kolo Muani sauve la Juve contre Cagliari

Opposée à Cagliari ce dimanche soir dans le cadre de la 6e journée de Serie A, la Juventus Turin a sauvé l’essentiel. Menés à la pause - Maldini avait ouvert le score à la 20e minute de jeu - les Turinois pensaient chuter.

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C’était sans compter sur Randal Kolo Muani, auteur de l’égalisation en toute fin de rencontre (88e). Une réalisation permettant aux hommes de Luciano Spalletti d’arracher un point. Au classement, la Juve est 6e alors que Cagliari reste au pied du podium.