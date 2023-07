L’UEFA inflige une grosse amende à Manchester United et au FC Barcelone

Manchester United rattrapé par l’UEFA ! Ce vendredi, l’UEFA révèle que le club mancunien a fait l’objet de sanctions de la part de l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) pour avoir commis des infractions au fair-play financier sur une période de quatre ans, entre 2009 et 2022. En effet, les Red Devils ont écopé d’une amende dont le montant est fixé à hauteur de 257 000 livres sterling (soit 300 000 euros) de la part de l’instance dirigeante du football européen pour avoir présenté “des résultats relatifs à l’équilibre financier déficitaire dans une mesure mineure”.

Le pensionnaire de Premier League n’est pas le seul club européen à subir les foudres de l’UEFA. En effet, la liste est longue et parmi les clubs concernés, c’est le FC Barcelone qui écope de la plus forte amende, à savoir 500 000 euros, pour avoir comptabilisé au cours de l’exercice 2022 “des bénéfices résultants de la cession d’immobilisations incorporelles (hors transferts de joueurs)” qui ne sont pas considérés comme des revenus pertinents en vertu de la réglementation. Pour rappel, Manchester United a subi 47 millions d’euros de pertes liées au cours de la période de contrôle 2022, en plus des 234 millions d’euros de pertes liées à la pandémie de Covid-19 en 2019/20 et 2020/21. Cependant, le club n’a pas été en mesure d’ajuster cette perte dans son calcul du seuil de rentabilité pour 2022, en raison d’un changement imprévu dans la façon dont l’UEFA a traité les pertes de Covid-19 pendant la transition vers son cadre réglementaire révisé. En attendant, le club tente de s’assurer que cette sanction n’aura pas d’impact sur son budget ainsi que sur ses ambitions en ce début de mercato estival.

