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Ligue des Champions

Hugo Ekitike sort du silence après sa terrible blessure

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le JT Foot Mercato du 24 septembre @Maxppp

Le sort est cruel pour Hugo Ekitike. Auteur d’une très bonne première saison à Liverpool (17 buts, 6 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues), le Français s’est gravement blessé mardi soir en Ligue des Champions. Ironie du destin, cette rupture du tendon d’Achille a eu lieu face au PSG, son ancien club.

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Ses rêves de Coupe du Monde avec l’équipe de France se sont également envolés. «C’est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma force motrice. À bientôt, Anfield», a réagi le joueur de 23 ans sur ses réseaux sociaux.

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