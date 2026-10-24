OM, Bruno Genesio : « on est la seule équipe en Coupe d’Europe qui a fait 0 recrue »

Présent en conférence de presse ce samedi avant d’accueillir Le Havre, ce dimanche, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1, Bruno Genesio est revenu sur la nouvelle défaite des siens sur la scène européenne. Si l’ancien coach rennais a assumé sa part de responsabilité, il a également rappelé que le club phocéen n’avait pas recruté cet été…

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«Ce n’est pas à moi de dire si on doit être jugé que sur la Ligue 1. On est la seule équipe en Coupe d’Europe qui a fait 0 recrue. J’ai un groupe avec lequel faire la saison. Je ne vois pas comment on peut jouer tous les 2-3 jours avec 11, 12 ou 13 joueurs. Les jeunes ont montré des choses intéressantes. Je procédais aussi comme ça dans mes autres équipes. On démarre le match avec Kondogbia, Gouiri, Aguerd, Maupay. Ils ont l’habitude de ces matchs là. A nous d’être au rendez-vous demain».