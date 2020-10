Bundesliga : Wolfsburg se rassure face à l'Arminia Bielefeld

Pour le compte de la 5e journée de Bundesliga, deux équipes qui connaissaient des difficultés en ce début de saison étaient opposées ce dimanche. Wolfsburg recevait l’Arminia Bielefeld, formation promue dans l’élite allemande cette saison. Avec seulement une victoire en quatre matches pour ces deux formations, l’objectif était assez clair. Lancer sa saison et ainsi instaurer une dynamique de victoires. Chose que les locaux faisaient rapidement dans ce match. Dès la 20e minute de jeu, Wout Weghorst d’une belle frappe, permettait à son équipe d’ouvrir la marque (19e, 1-0).

Un but qui faisait du bien au moral des Loups. Une minute passait et Maximilian Arnold seul face au gardien, trompait sans trembler Stefan Ortega (20e, 2-0). Un début de match parfait pour les partenaires de Jérôme Roussillon qui conservaient leur avance au score sans encombre. L’ancien sochalien Maxence Lacroix n’était pas loin de conclure le festival offensif de son équipe mais voyait sa lourde frappe s’écraser sur le montant gauche (75e). Wolfsburg finissait par l’emporter (2-1) après la réduction du score de Sven Schipplock, et s’octroyait ainsi une seconde victoire en championnat. De quoi lancer sa saison.