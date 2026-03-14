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 National : Dijon s’impose face à Aubagne… avec un joueur de champ dans les buts

Par Allan Brevi
1 min.
Stade Gabriel Montpied @Maxppp
Dijon 2-1 Aubagne

Le DFCO s’en souviendra longtemps. Ce vendredi soir, face à Aubagne, Dijon a dû improviser lorsque son gardien titulaire Paul Delecroix s’est blessé à l’épaule avant la demi-heure de jeu. Privé de son portier et ne disposant pas d’un remplaçant sur le banc, le club bourguignon a confié les cages à son défenseur Lenny Lacroix, ancien Messin, pour plus d’une heure. Malgré une première bourde sur une frappe d’Enzo Mayilla, le joueur de champ a tenu son poste et permis à l’équipe de maintenir l’équilibre jusqu’aux dernières minutes.

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La fin de match a tenu toutes ses promesses. Après avoir ouvert le score en début de rencontre, les Dijonnais ont arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Julien Domingues (90e+3). Cette victoire cruciale permet au DFCO de conserver sa place de leader du National, un point devant Sochaux et Rouen, et souligne la performance exceptionnelle de Lacroix, héros improbable d’une soirée qui restera gravée dans l’histoire du club.

Pub. le - MAJ le
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