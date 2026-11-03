Manchester United a fait une offre à un placardisé… de Manchester City

Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Après deux mois et demi de compétition, Rayan Aït-Nouri est le joueur confirmé ayant eu le moins de temps de jeu à Manchester City. Avec seulement 168 minutes en 4 petites apparitions toutes compétitions confondues (aucune en Premier League), l’international algérien (33 sélections) fait clairement partie des seconds couteaux d’Enzo Maresca. Même Gerónimo Rulli a plus joué avec 180 minutes en 2 matchs complets. Il est principalement barré par Josko Gvardiol et Nico O’Reilly.

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«À ce poste, nous avons Josko (Gvardiol), qui est fantastique. Nous avons Nico (O’Reilly) qui, quand il est en forme, est fantastique. C’est le même poste, donc ce n’est que de la compétition entre eux», justifiait récemment le technicien italien. Ce week-end pour la réception de Brighton, il n’a même pas été convoqué. Dans l’impasse, l’ancien joueur de Wolverhampton (transféré à l’été 2025 pour 37 M€) a besoin de se relancer, lui dont le nom est de plus en plus cité ailleurs qu’à Manchester City, au fur et à mesure que le mercato hivernal approche.

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Aucun transfert direct entre les deux clubs depuis 1999

Il est d’ailleurs enclin à quitter le club en janvier. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour lui trouver une nouvelle destination. D’après les informations de Sky Sport, Manchester United compte bien profiter de cette situation, comme ce fut déjà le cas cet été. Une offre concrète a même déjà été formulée seulement les Skyblues tempèrent un peu. Le problème n’est pas de se séparer du joueur de 25 ans, mais plutôt de le transférer à son meilleur ennemi. La relation entre les deux directions reste le principal point de blocage.

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Les transferts entre les deux clubs sont très rares. Le dernier a eu lieu pour Terry Cooke, passé des Red Devils aux Cityzens en 1999 pour 1,5 M€. City évoluait en 2e division, quand MU venait de soulever la 2e Ligue des Champions de son histoire. Une autre époque. En 2011, Owen Hargreaves avait fait le même changement mais il était libre de tout contrat. Pareil pour Frédéric Veseli un an plus tard, qui faisait quant à lui le chemin inverse. Il ne faut pas oublier non plus le cas Carlos Tévez, révélé à Old Trafford avant de filer après une saison à l’Etihad Stadium, sauf qu’il appartenait à West Ham. La situation est cette fois différente et propose un vrai cas de conscience à City.