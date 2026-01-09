Ousmane Dembélé va refuser la proposition du PSG !

Ballon d’Or, trophée The Best, meilleur joueur de la Ligue des Champions… Ousmane Dembélé a récolté les prix individuels les plus prestigieux à l’issue de la saison 2024-2025, la plus belle de sa carrière, qui a permis au PSG de gagner sa première coupe aux grandes oreilles. Fondamental dans le succès de son équipe, l’international français se trouve dans les meilleures dispositions possibles à l’heure de discuter prolongation de contrat.

La suite après cette publicité

Car le club de la capitale a décidé de lancer les grandes manœuvres, en prolongeant un maximum de ses ouailles, à l’instar de Willian Pacho. Avec toujours la volonté de garder une certaine mesure dans sa grille salariale, avec une grande part de variables. Cela n’a pas convaincu Gianluigi Donnarumma l’été dernier, finalement parti à Manchester City après l’échec des négociations avec le PSG. Ousmane Dembélé a lui reçu une première proposition de la part de ses dirigeants.

La suite après cette publicité

Une première proposition bien loin des attentes

Et on ne peut pas dire que cela l’a comblé. Comme évoqué par RMC, le Ballon d’Or dispose entre ses mains d’une prolongation de contrat émanant du PSG. Selon nos informations, l’offre tourne autour de 30 M€ par an. Or, c’est près du double qui est réclamé par le clan Dembélé ! On est donc loin d’un accord entre les deux parties, alors que le contrat actuel s’achève en 2028. En octobre dernier, après un premier retour sur les terrains, Dembélé avait évoqué furtivement son avenir de la sorte : « Je me sens bien, je retrouve mes sensations petit à petit. (…) Tant que j’ai faim, je serai au PSG. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J’espère continuer sur cette lancée. »

Sa lancée a été interrompue durant le mois de novembre, et le PSG prend un maximum de précautions pour éviter les rechutes de son Ballon d’Or. Il a démarré l’année 2026 avec une titularisation face au Paris FC le week-end dernier, puis une autre face à l’OM en Trophée des Champions hier, où il a ouvert le score d’un subtil lob. Il espère bien vivre une seconde partie de saison aussi réjouissante que la dernière, sur tous les plans. Reste à savoir s’ils seront les mêmes que ceux du PSG.