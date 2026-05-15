L1 : un compromis trouvé pour la remise du titre du PSG

Le verdict n’est pas encore tombé, mais il devrait être annoncé très prochainement. Il y a quelques jours, la LFP avait demandé au Paris FC d’accueillir la cérémonie de remise du titre de champion de France au Paris Saint-Germain, comme l’indiquait L’Équipe. Or, l’autre formation de la capitale avait refusé, notamment parce qu’elle avait déjà prévu ses propres événements.

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Face à ce refus, la LFP avait dans un premier temps décidé de ne pas organiser la remise du trophée à Jean-Bouin. Et à ce jour, une autre solution a été cherchée entre les différentes parties. D’après le quotidien sportif, le trophée pourrait être remis au Paris Saint-Germain avant l’échauffement des joueurs, dans un format différent de la traditionnelle cérémonie après le match.