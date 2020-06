Manchester City reste ferme pour Leroy Sané

Un an après avoir raté son retour au pays en raison d’une blessure au genou, Leroy Sané (24 ans) semble cette fois plus proche que jamais du Bayern Munich. En Allemagne, les dirigeants bavarois évoquent désormais sans complexe leur intérêt pour le joueur de Manchester City et ce matin, Kingsley Coman a fait savoir qu’il serait ravi de voir l’ailier débarquer l’ancien pensionnaire de Schalke 04.

Cependant, les Citizens ne sont pas prêts à brader leur poulain, et ce, même si ce dernier a vécu une saison presque blanche (il n’a joué que 13 minutes du Community Shield en août dernier) et qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Skysports révèle en effet que le champion d’Angleterre en titre réclame environ 70 M€ pour son joueur alors que le Bayern pensait le récupérer en échange d’un chèque de 40 M€.