PSG : un autre gardien sur le départ cet été

Le Paris Saint-Germain pourrait connaître des changements majeurs au poste de gardien de but cet été. Auteur d’une saison surprenante, Matvey Safonov a gagné la confiance du staff et devrait logiquement conserver son statut de numéro un la saison prochaine. Derrière lui, la situation est plus incertaine pour Lucas Chevalier, qui a perdu du terrain après avoir été déclassé au fil de la saison et absent de la liste pour la Coupe du Monde 2026. Autre dossier à surveiller, celui de Renato Marin.

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Arrivé libre en provenance de l’AS Roma l’hiver dernier, le jeune gardien italo-brésilien est considéré comme l’un des grands espoirs du club. Déjà utilisé à trois reprises par Luis Enrique, il pourrait toutefois être prêté afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Braga, propriété de QSI, a été cité pour l’accueillir, explique la presse italienne. Dans le même temps, le PSG prépare déjà l’avenir avec le dossier Alessandro Longoni. Le portier italien de 18 ans, en fin de contrat avec l’AC Milan, est en discussions avancées avec les champions d’Europe pour rejoindre Paris dans les prochaines semaines.