Luis Enrique a particulièrement apprécié la prestation d’Ilya Zabarnyi face à l’AS Roma. Titularisé aux côtés de Willian Pacho en l’absence de Marquinhos, le défenseur ukrainien a vécu une soirée contrastée malgré son but inscrit à la 31e minute pour remettre le PSG dans la rencontre (2-2). Interrogé sur sa progression et son aisance grandissante dans le collectif parisien, l’entraîneur espagnol n’a pas caché son enthousiasme.

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« Vous avez seulement l’impression ? Pour moi, il a été presque parfait, très intelligent, très physique. Je suis très content de voir, à son âge (24 ans), le niveau qu’il a », a répondu Luis Enrique. Un joli compliment pour l’ancien joueur de Bournemouth, qui semble gagner progressivement la confiance de son entraîneur.