PSG : Luis Enrique est dithyrambique sur Zabarnyi
Luis Enrique a particulièrement apprécié la prestation d’Ilya Zabarnyi face à l’AS Roma. Titularisé aux côtés de Willian Pacho en l’absence de Marquinhos, le défenseur ukrainien a vécu une soirée contrastée malgré son but inscrit à la 31e minute pour remettre le PSG dans la rencontre (2-2). Interrogé sur sa progression et son aisance grandissante dans le collectif parisien, l’entraîneur espagnol n’a pas caché son enthousiasme.
« Vous avez seulement l’impression ? Pour moi, il a été presque parfait, très intelligent, très physique. Je suis très content de voir, à son âge (24 ans), le niveau qu’il a », a répondu Luis Enrique. Un joli compliment pour l’ancien joueur de Bournemouth, qui semble gagner progressivement la confiance de son entraîneur.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
PSG : un spécialiste mondial du genou annonce la très longue durée d’indisponibilité de Désiré Doué
Explorer