Guerre en Ukraine : les mots forts d’Oleksandr Zinchenko

Interviewé par la BBC, le latéral de Manchester City Oleksandr Zinchenko s’est exprimé sur la guerre entre son pays l’Ukraine et la Russie. Le joueur de 25 ans a expliqué comment il avait appris le début du conflit. « A minuit, heure du Royaume-Uni, ma femme m'a réveillé et elle pleurait. J'étais sous le choc. Elle m'a montré les vidéos, les photos de ce qui se passait en Ukraine. Peut-être que le sentiment le plus ressemblant c’est quand quelqu'un de votre entourage est en train de mourir. Vous savez, ce sentiment comme si vous vous sentiez si mal à l'intérieur. Mais c'est encore pire », a expliqué l’international ukrainien qui s’est donné pour mission de « montrer au reste du monde la vérité, sur ce qui se passe actuellement en Ukraine » et faire face à la propagande russe.

Le joueur de City, qui a été capitaine mercredi lors du match de FA Cup face à Petersborough (0-2), a aussi dit être fier d’être Ukrainien et du combat mené par son peuple. « Je vais être honnête, sans ma fille, ma famille, je serais là-bas. Je suis juste né comme ça. Je suis tellement fier d'être Ukrainien, et je le serai pour le reste de ma vie. Et quand vous regardez les gens, comment ils se battent pour leur vie. Je connais les gens, la mentalité de mon peuple de mon pays, ils préfèrent mourir, et ils mourront. Mais ils ne vont pas abandonner », a déclaré Zinchenko très ému. L’Ukrainien a aussi expliqué avoir été déçu qu’aucun international russe ne prenne position. «J'ai été surpris que personne, pas un seul d'entre eux, n'ait dit quoi que ce soit. Ils peuvent au moins faire quelque chose pour arrêter cette guerre. Parce que les gens peuvent les entendre. Je sais qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi ? Ils ne feront rien avec eux », a lancé le joueur de City.