La FFF lance un projet inédit pour sauver le football amateur !

La Conférence Nationale du Football, organisée samedi à Clairefontaine, a marqué un tournant décisif pour l’avenir du football amateur français. Sous l’impulsion de son président Philippe Diallo, la Fédération Française de Football a dévoilé un plan d’aides financières et humaines d’une ampleur jamais vue, destiné à structurer l’ensemble de l’écosystème amateur sur les quatre prochaines années. Grâce à une trajectoire budgétaire pluriannuelle historique, l’enveloppe globale dédiée au football amateur, au football féminin et aux clubs nationaux bondira de 50 % en cinq ans : de 106 millions d’euros en 2024-2025 à 151 millions en 2028-2029, pour un investissement total dépassant les 550 millions d’euros. Ce renforcement massif, rendu possible par une gestion rigoureuse et de nouveaux partenariats commerciaux, vise à répondre à une urgence : redonner des moyens, de la lisibilité et de l’ambition aux milliers de clubs qui constituent la base vivante et essentielle du football français.

Plus qu’une annonce financière, la FFF a présenté une nouvelle manière de travailler. Pour la première fois, la Fédération a bâti sa feuille de route en collaboration directe avec les ligues, districts et clubs, au terme d’une vaste consultation menée en métropole comme en Outre-mer par Joëlle Monlouis et Claude Delforge. Cette démarche a permis d’identifier précisément les besoins : structuration des clubs, formation des éducateurs, développement du foot féminin, amélioration du service aux licenciés, ou encore lutte contre les violences sexistes et sexuelles. De cette consultation sont nés les premiers engagements concrets, parmi lesquels de nouveaux contrats d’objectifs territoriaux garantissant à 100 % les dotations des ligues et districts, un plan spécifique pour les territoires ultramarins — dont les budgets seront quasiment doublés — ou encore une révision complète des dotations Nike, plus équitable et plus favorable aux petits districts. Cette nouvelle gouvernance, fondée sur la proximité et la transparence, marque une rupture profonde avec les pratiques du passé.

Les détails du projet révolutionnaire

L’un des piliers majeurs du projet repose sur le renforcement du projet club. Pour aider les dirigeants et bénévoles, souvent débordés, la FFF déploiera une centaine de conseillers en développement chargés d’accompagner les clubs dans la construction et la mise en œuvre de leurs projets associatifs : «nous avons vécu un moment extrêmement important pour notre football et tout particulièrement notre football amateur. Nous avons tracé une trajectoire budgétaire, quantitativement inédite par ses montants au sein de notre Fédération, qui va permettre de gagner en visibilité pour les quatre années qui viennent. Cette sorte de loi de programmation va contribuer de la manière la plus efficace possible au développement de notre football. Ce matin, nous avons ainsi confirmé l’engagement pris lors de la campagne de monter les aides et soutiens à notre football amateur de 106 à un peu plus de 150 millions d’euros à l’horizon 2028-2029. Le football amateur va être ainsi soutenu comme il ne l’a jamais été dans le passé. La FFF a la chance d’avoir des partenaires, et il n’y a pas que Nike, fidèles depuis de très nombreuses années, qui lui font confiance. Tous lui permettent d’avoir un budget assez remarquable en termes de partenariats et d’être en capacité de distribuer des aides à notre football amateur», a détaillé en préambule Philippe Diallo, lors de la Conférence Nationale du Football, qui a eu lieu samedi à Clairefontaine. En parallèle, le FAFA, principal outil de financement pour l’emploi, la formation, l’équipement et le transport, verra son enveloppe quasiment doubler, passant de 14,5 à 27 millions d’euros.

Le football féminin constitue également un axe prioritaire : 25 % des moyens FAFA lui seront désormais consacrés, avec pour ambition d’atteindre les 500 000 licenciées d’ici 2028. Les clubs qui ouvriront une section féminine bénéficieront d’aides renforcées et de bons d’achat Nike dédiés. La FFF souhaite ainsi lever les freins à la pratique, développer les filières et valoriser les parcours féminins afin de faire du football un sport véritablement accessible à toutes et tous : «nous avons annoncé des mesures concrètes, simples et, je l’espère, efficaces. Elles tournent autour de cinq enjeux majeurs que nous avons définis, qui eux-mêmes tournent autour de la capacité de la Fédération de déployer ses politiques fédérales, d’accompagner les projets associatifs de nos clubs, de développer le football féminin qui est une priorité - le football féminin (25 % des sommes attribuées lui sont priorisées, ndlr), de soutenir au quotidien nos clubs, et d’être aussi une fédération solidaire. Des mesures concrètes illustrent chacun de ses piliers. Pour aider les clubs, nous avons, avec le Fonds d’aide au football amateur, un outil formidable qui intervient sur un certain nombre de thématiques. Ce FAFA va être renforcé de manière inédite avec certainement un doublement». Les dotations Nike seront donc, elles ont aussi renforcées, atteignant 7,4 millions d’euros dès 2026, avec la création d’une dotation spéciale Coupe de France pour valoriser les exploits des clubs amateurs.

Enfin, la Fédération inaugure un fonds d’urgence inédit, doté d’un million d’euros par an, destiné à soutenir les clubs touchés par des catastrophes naturelles, des accidents graves ou des actes criminels. : «plus de 50 % des sommes qui constituent cette trajectoire vont être directement dévolues à nos ligues, nos districts et nos clubs amateurs. Malgré un certain nombre d’aléas auxquels nous avons été confrontés, nous assumons ces engagements et les respecterons tout au long de la période. Nous tiendrons le cap, même si de nouveaux aléas devaient nous impacter. C’est un engagement inédit. Nous sommes sur un peu plus de 550 millions d’euros de soutien à notre football amateur et ses 12 000 clubs jusqu’en 2028-2029. Inédit aussi dans beaucoup des mesures présentées, avec beaucoup d’innovations et le souci d’être toujours très concret. Nous pouvons être fiers de donner un projet d’avenir à notre football». Ce dispositif permettra une intervention rapide pour garantir la continuité de la pratique dans les zones sinistrées. Avec ces mesures, la FFF affiche une ambition claire : soutenir chaque club, quel que soit son niveau, sa taille ou son territoire, et bâtir un écosystème amateur plus résilient, plus inclusif et plus dynamique.