Diego Simeone a célébré ce dimanche un jalon historique en Liga à l’issue de la victoire de l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Getafe (0-3), qui lui permet de devenir l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du championnat d’Espagne avec 345 succès. Ainsi, le technicien argentin a mis en avant le travail collectif et l’investissement de ses joueurs, tout en balayant les critiques récurrentes sur le supposé jeu uniquement défensif de son équipe : « c’est une joie immense, je ne peux pas le nier. Il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup d’efforts et d’énormément de gens, beaucoup de footballeurs investis pour une idée. Cette critique continue que nous recevons toujours, que je n’apprécie pas, mais que j’observe : cette phase défensive qu’on nous a imposée et on dirait que nous jouons toujours défensivement pour défendre. Tu ne gagnes pas 345 matchs en défendant. Est-ce possible ? »

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« Derrière tout ce travail dans ces 345 victoires, il y a énormément de monde. Ma femme, Carla, qui est une source et une force très importante pour qu’on puisse arriver à cet endroit. Et il y a les joueurs, le club, nos proches. Mais les gens qui sont avec toi au quotidien, qui t’accompagnent, te soutiennent, te contiennent, mes filles, mes fils, le temps que nous leur avons pris pour arriver là où je suis m’émeut, me rend heureux », a aussi déclaré le coach de 56 ans.